Volvo Car Gent produceert allereerste volledig elektrische wagen

"De Volvo Car groep wil ieder jaar, voor de komende 5 jaar, telkens een van de modellen elektrisch maken. Wij zijn in Gent daar de eerste in", zegt woordvoerder Barbara Blomme. "De wagens die we op de markt zullen brengen gaan 100% elektrisch zijn." Het is een echte hoogdag voor de fabriek en haar personeel: "Onze mensen hebben hier zo lang naar toegewerkt. In maart hadden we ook de opening van de batterijfabriek voor deze wagen, dit is nu de kroon op ons werk."