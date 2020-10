Over en uit voor voetbalclub KSV Roeselare, jeugdploegen wel gered

De Franse investeerder die interesse toonde is een wereldspeler. Hij was van plan jaarlijks een budget uit te trekken van 2 miljoen euro. Samen met de aankoop van het stamnummer zou dat over 2 jaar een investering uitmaken van 4,5 miljoen. Maar de overname gaat niet door omdat de sportieve vooruitzichten niet gunstig zijn.

Roeselare komt nu uit in eerste nationale, de op twee na hoogste reeks van het voetbal. De kandidaat-overnemer ging ervan uit dat de club volgend seizoen weer in het profvoetbal zou kunnen spelen, maar dat is reglementair onmogelijk. Meer zelfs, als de club dit seizoen geen kampioen speelt in haar reeks - en die kans is klein - dan zakt zij zelfs nog een reeks lager.