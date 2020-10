Pierre Vrancken van ABVV over minister Kitir: "Ze is een pitbull die niet loslaat waar ze aan begint"

Toen hij voor het eerst met Kitir in contact kwam, was huidig voorzitter van ABVV in Limburg Pierre Vrancken fractieleider bij Ford Genk. Met de sociale verkiezingen in het vooruitzicht was hij op zoek naar jonge en gemotiveerde mensen. "Een vakbondsafgevaardigde bracht me naar de lakkerij van de fabriek en daar stond Meryame te werken. Ik vroeg simpelweg of ze geïnteresseerd was in een functie in de vakbond en werd daarop dadelijk een kwartier overdonderd en zelfs wat onder tafel gepraat", vertelt Vrancken bij Radio 2 Limburg.