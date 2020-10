Last van kerkklokken ’s nachts? “Weinig kans dat je die stil krijgt”

Dat je de klokken van de kerk niet zonder slag of stoot stiller zet, weet Peter Kastekkere maar al te goed. Peter is pastoor in Rotselaar. Toen hij in 2015 de klokken van de Sint-Martinuskerk in Wezemaal ’s nachts het zwijgen oplegde, volgde er een storm van protest. “Een handvol mensen had me aangesproken over hoe de klokken hun nachtrust verstoorden. Maar toen de klokken ’s nachts niet meer werden geluid, kwamen er veel meer klachten van mensen die ontevreden waren omdat ze de klokken niet meer hoorden. De tegenstand was enorm! We zijn dan tot een compromis gekomen waarbij de halfuurslag ’s nachts is weggevallen. Ik raad mensen die niet van klokken houden trouwens ten zeerste af om op vakantie te gaan naar Zuid-Tirol want die gaan zich daar mateloos ergeren aan de klokken die ’s ochtends om zes uur door heel de vallei weerklinken. (lacht)”