Dit zijn de federale ministers en staatssecretarissen uit Vlaams-Brabant en Brussel in de regering-De Croo

Als minister van Energie kiest Groen voor Tinne Van der Straeten (42), ook geen onbekende in de politiek. Ze was enkele jaren ondervoorzitter van Groen en is al 14 jaar gemeenteraadslid in de Brusselse gemeente Koekelberg. Van 2007 tot 2010 zat ze in de Kamer. Ze gold als een van de veelbelovende jonge politici van Groen, maar in 2010 werd ze niet herkozen, waarop ze een carrière als advocate begon, gespecialiseerd in klimaat- en energierecht. Ze ging aan de slag voor verschillende grote bedrijven. In 2018 trad ze opnieuw op de politieke voorgrond en werd ze een jaar schepen van Mobiliteit en Openbare Werken in Koekelberg. Sinds de verkiezingen van 2019 zit ze opnieuw in de Kamer.