Rochefort brouwt nu ook blonde tripel: "Geen concurrentie, wel rijkdom", volgens tripelpioniers in Westmalle 

Nu de abdij van Rochefort ook een blonde tripel gaat brouwen, stappen zij mee in een Belgische traditie. "Die traditie is ontstaan door de wet Vandervelde in 1919", legt Van Assche uit. "Die wet verbood namelijk de verkoop van sterke dranken in cafés. Dat gaf een vacuüm waar brouwers van hebben geprofiteerd. Zij gingen daardoor zwaardere bieren brouwen. De benaming tripel is hier ook van afkomstig, want in een tripel wordt er drie keer zoveel gerst gebruikt dan in gewoon bier."