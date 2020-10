Parket acht advocaat Walter Van Steenbrugge schuldig aan laster tegen overste Broeders van Liefde

Van Steenbrugge zelf vindt dat hij nooit onwaarheden vertelde. "Hij heeft nooit gezegd dat Stockman dat gedaan heeft. Hij heeft gezegd dat 3 bronnen hem hebben gezegd dat Stockman dat gedaan heeft. Dat is iets anders", zegt zijn advocaat Nico Meijering. "Hij heeft zich dus terughoudend opgesteld. Hij heeft inderdaad geen bewijs geleverd, maar dat had hij net willen verkrijgen door zijn aangifte bij het parlement. Ik vind het eerlijk gezegd schandalig dat hij moet terechtstaan voor het goede pleidooi dat hij heeft gehouden. Hij heeft gewoon gevraagd om dit te onderzoeken. Als dat al niet meer mag..."

Van Steenbrugge diende een tegeneis in tegen Stockman, omdat zijn kantoor naar eigen zeggen reputatieschade lijdt door de zaak en cliënten verliest. Op het proces kreeg de advocaat het laatste woord. Hij benadrukte dat hij nog steeds niet begrijpt waarom het parket de euthanasiezaak plots tóch voor assisen wilde brengen, na een tweede lezing van het dossier. "Toen - in dat VTM-interview - Dany Verstraeten mij vroeg: is er druk geweest, heb ik geantwoord: ik wil daar voorzichtig in zijn", zei Van Steenbrugge. "Als er geen antwoord komt van het parket behalve die zinloze uitleg over een tweede lezing, dan zeg ik: dan is er misschien something rotten in the state of Denmark. Ik zal dat blijven herhalen." Van Steenbrugge vindt de aanklacht tegen hem "pure intimidatie". "Als u ingaat op de eis van deze partij, dan betekent dat een pure aanval op het recht van verdediging", zei hij nog tegen de rechter. De uitspraak volgt op 29 oktober.