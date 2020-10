Al meer dan 150 doden bij gevechten om Nagorno-Karabach, Armenië bereid tot staakt-het-vuren

Nagorno-Karabach is een gebied in Azerbeidzjan, waar echter vooral etnische Armeniërs wonen. Al decennialang betwisten Armenië en Azerbeidzjan de controle over het gebied. Sinds de wapenstilstand in 1994 is het gebied officieel van Azerbeidzjan, maar het wordt zelfstandig bestuurd, gesteund door Armenië.