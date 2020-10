Apothekersbond: "Geen griepvaccins op overschot, hou ze voor meest kwetsbaren"

In sommige apothekers wordt daarom met wachtlijsten gewerkt. Ook niet overal zijn de bestelde hoeveelheden geleverd. "We moeten dus vragen om voorrang te geven aan de mensen die het meest kwetsbaar zijn", zegt Zwaenepoel. "Ouderen, chronisch zieken, zorgpersoneel… Wie gezond is, vragen we om voorrang te geven aan die kwetsbare mensen. Er zijn er geen op overschot. Als we iedereen moeten vaccineren die in aanmerking komt, komen we allicht niet toe."