Autocarbedrijf Reizen Lauwers gaat De Lijn versterken tijdens drukte: “Blij dat we weer werk hebben”

Vanaf maandag zet vervoersmaatschappij De Lijn extra bussen in op drukke lijnen. Zo kunnen zij in coronatijden ook hun reizigers spreiden. Die extra bussen halen ze bij verschillende autocarbedrijven.

Ook autocarbedrijf Reizen Lauwers uit Boechout zal zijn bussen ter beschikking stellen. “Onze sector is heel zwaar getroffen door de coronacrisis”, zegt Sandra Lauwers, directeur bij Reizen Lauwers. “We zijn blij dat we De Lijn kunnen ondersteunen, zodat we weer werk hebben.”