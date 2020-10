Wil Britse regering barrières in Kanaal tegen bootjes met migranten?

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken zou contact hebben opgenomen met de Britse sectororganisatie voor de scheepvaartbedrijven Maritime UK, om te onderzoeken of het mogelijk is om in het Kanaal een hekwerk op te trekken. Er is ook sprake van een soort van waterkanon dat golven veroorzaakt en zo de bootjes terugduwt.