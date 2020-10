Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) van Bree raadt jongeren af met de bus naar school te gaan

Het advies aan de Breese jongeren om de bus zoveel mogelijk te vermijden, komt er na een overleg met het centrum voor leerlingenbegeleiding, CLB. Er zit momenteel vaak te veel volk op de lijnbussen die naar scholen rijden, zodat er onvoldoende afstand kan worden bewaard.

Dat bericht werd ook bezorgd aan de ouders. Burgemeester Van der Auwera: "De oproep geldt vooral voor jongeren met een risicoprofiel. Zij komen dus best met de fiets of met de auto naar school. Als het alleen met de bus kan, moeten ze zeker een mondmasker dragen, en zo veel mogelijk afstand bewaren." De burgemeester wil er niet te paniekerig over doen, "maar dit is wel het advies dat we kregen", zegt ze.

Dit weekend moet een aantal jongeren in Bree een tweede coronatest afleggen. Als die resultaten bekend zijn, kunnen een aantal maatregelen in Bree mogelijk versoepeld worden.