Catalonië trekt naar de stembus op 14 februari 2021

In zijn afscheidsrede noemde Torra zijn afzetting een "staatsgreep" en riep hij de Catalanen op om de regionale verkiezingen te zien als een nieuwe volksraadpleging over de onafhankelijkheid van Catalonië: "Het wordt kiezen tussen de Spaanse monarchie of de Catalaanse Republiek." Uit peilingen en verkiezingsresultaten blijkt dat de 7,5 miljoen inwoners van Catalonië ongeveer gelijk verdeeld zijn over de afscheidingskwestie.