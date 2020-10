De interne spanningen over MR-voorzitter Bouchez lopen op, oud-minister Ducarme roept op tot kalmte

"Een zware fout", "een voorzitter die alleen beslist zonder enig overleg", "een gebrek aan strategisch inzicht", "een gebrek aan professionalisme" en "respectloos": de verwijten zijn niet min.

Niemand wil het officieel bevestigen, maar verschillende betrouwbare bronnen bevestigen dat er "grote problemen" zijn bij de MR die voor maandag moeten worden uitgeklaard, ten laatste op het partijbureau dat er zit aan te komen. "We hangen onze vuile was niet buiten", zegt één bron. "De partij slaat een belabberd figuur met deze zinloze discussie over ministerpostjes terwijl er een coronacrisis bezig is", is te horen.

Oud-minister Denis Ducarme zelf, die uiteindelijk Kamerfractieleider wordt, roept intussen op om de kalmte te bewaren. Een klein jaar geleden was Ducarme nog tegenkandidaat van Bouchez bij de voorzittersverkiezingen bij de MR.