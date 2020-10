2 ton cocaïne onderschept in Rotterdamse haven, opvallend: foto van beruchte drugsbaron Pablo Escobar prijkt op lading

Bij verschillende controles in de haven van Rotterdam heeft de douane verschillende ladingen drugs gevonden. Een eerste lading van 1.050 kilogram cocaïne werd gisteren aangetroffen op een zeeschip uit Tanger, in Marokko. De drugs zaten verstopt in een container vol auto-onderdelen, afkomstig uit Brazilië en bedoeld voor een bedrijf in Frankrijk. Vermoedelijk heeft dat bedrijf niets te maken met de smokkel.