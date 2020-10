Franse president Macron wil "verlichte islam": meer controle op imamopleiding en "radicale" beperking thuisonderwijs

Naar de toespraak van Macron werd al enige tijd uitgekeken. De scheiding tussen religie en staat is een van de belangrijkste waarden van de Franse republiek. De islam is intussen de op één na grootste religie in het land. De rechtse en extreemrechtse oppositie vindt dat Macron te laks optreedt tegen schendingen van die waarde, de linkse oppositie klaagt dan weer aan dat moslims gestigmatiseerd worden uit electorale overwegingen.

De Franse president wil naar eigen zeggen tot een islam komen "die in vrede kan leven met de republiek". De Franse regering werkt daarvoor samen met de belangrijkste Franse moslimorganisaties, met als doel een "verlichte islam". Voor een "separatistische islam tegen de samenleving" is volgens Macron geen plaats in zijn land. Tegelijk waarschuwde hij ervoor niet in de "valstrik van de polemisten en extremisten" te lopen, "die alle moslims willen stigmatiseren".