Katrien was slachtoffer van "voetenman": "Zoiets vergeet je nooit meer"

De federale politie heeft intussen op vraag van het parket van Oost-Vlaanderen een robotfoto verspreid van de Gentse voetenfetisjist. Er hebben intussen al 17 studentes klacht ingediend. Zelf is Katrien niet van plan klacht in te dienen: "Het dateert al van 13 jaar geleden, ik heb me ook nooit bedreigd gevoeld. Het was erg bizar en het is natuurlijk iets dat bijblijft."

Op de vraag of de man gevat moet worden antwoordt Katrien dit: "Ik snap dat dit moet stoppen, want het is heel raar dat die man zomaar opduikt in de gang of kamer van studentes. Er moet wel iets gebeuren, maar eerder psychiatrisch hulp."