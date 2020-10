Harvey Weinstein opnieuw aangeklaagd voor verkrachting, dit keer aan de Amerikaanse westkust

Alles samen meer dan 100 vrouwen hebben nu al getuigd tegen Harvey Weinstein (68). Hij was een van de machtigste filmproducers in Hollywood. Samen met zijn broer Bob richtte hij de filmmaatschappij Miramax op en later The Weinstein Company. Enkele succesfilms uit hun stal: "Pulp fiction", "The English patient", "Good Will Hunting", "Shakespeare in love", "Chicago" en "The king’s speech".

Weinstein lanceerde de carrières van acteurs en actrices als Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Michelle Williams en Jennifer Lawrence. Daarnaast was Weinstein ook een belangrijke sponsor van de Democratische partij in de Verenigde Staten. Zo steunde hij de campagnes van president Barack Obama en presidentskandidate Hillary Clinton.