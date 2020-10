In grafiek: bekijk hoe het aantal positieve coronatests compleet verschoof van de ouderen naar de jongeren

Het aantal bevestigde besmettingen van het coronavirus is in de loop van de epidemie duidelijk verschoven. In april, op de piek van de eerste golf, werden de veertigers en vijftigers pijlsnel ingehaald door de 80-plussers. Vanaf de zomervakantie veranderde dat beeld volledig. Bij de twintigers verdrievoudigde het aantal positieve tests, bij de tieners is het zelfs vertienvoudigd. Terwijl er bij de 80-plussers relatief weinig extra besmettingen werden geregistreerd. We goten de evolutie in een grafiek.