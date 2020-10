Instituut voor Tropische Geneeskunde volgt hiv-patiënten op via app

Dankzij steeds betere medicatie is hiv in ons land een chronische ziekte geworden. Dat vraagt naar nieuwe manieren van opvolging die beter aansluiten bij de levensstijl van de patiënt. Twee jaar lang testten ITG-artsen en hun hiv-patiënten de EmERGE-app uit.

De behandelende arts bepaalt op basis van laboratoriumresultaten of de patiënt stabiel is. Als de patiënt akkoord gaat hoeft hij of zij niet meer op consultatie te komen om de resultaten van de bloedafname te krijgen. Hij of zij krijgt de resultaten met de informatie van de behandelende arts in de app. Medicatievoorschriften krijgt de patiënt dan per post of elektronisch. De patiënt moet dus nog enkel voor een bloedafname een afspraak op het ITG maken.

"Het is een super beveiligd systeem", zegt ITG-arts Ludwig Apers die het proefproject mee heeft uitgevoerd. "Dat is natuurlijk cruciaal, omdat het om vertrouwelijke informatie gaat. De resultaten van bloedafnames worden via de app doorgestuurd naar de patiënt met onze uitleg erbij."