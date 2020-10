Wemmelaar fietst 1.400 kilometer als steun voor zijn petekind Jelle

"Mijn peter was al een fervent fietser en actief bij de Stichting tegen Kanker voordat ik ziek werd", vertelt Jelle Casier aan Radio 2 Vlaams-Brabant. De 24-jarige Casier lijkt aan een zeldzame vorm van kanker. "Twee jaar geleden bleek ik een wekedelentumor in mijn buikholte te hebben, iets dat ze nog nooit in België gezien hadden." Na een succesvolle behandeling in het UZ Leuven herviel Casier. "Tien dagen geleden ben ik geopereerd en herstel nu van de zware ingreep.”

De ziekte van zijn petekind is voor de 57-jarige Ivan Waetermaertens reden genoeg om extra geld in te zamelen voor kankeronderzoek. "Mijn peter gaat alle Levensloop-steden, de andere actie van Stichting tegen Kanker, met elkaar verbinden per fiets. In totaal zal hij elf etappes van 100 tot 150 km fietsen, goed voor 1400 kilometer.", vertelt Casier. "Stevige routes zijn dat, ook voor getrainde fietsers een uitdaging." Zanger Helmut Lotti fietst ook zeker één etappe mee.

Meer informatie over de actie op www.levensloop.be.