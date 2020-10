Van Calvo tot oppositiesalvo: de 5 opvallendste zaken die we onthouden van het Kamerdebat over de regeerverklaring

“Elk nadeel heeft zijn voordeel”, citeerde hij de Nederlandse voetballegende Johan Cruijff. Zodoende greep hij de kans om als vanouds, als fractieleider vurig en emotioneel de verdediging op te nemen voor het regeerakkoord dat de groenen met de liberalen, de socialisten en CD&V hebben gesloten.

Calvo wil niet dat er gesproken wordt over een paars-groene regering. Dat CD&V er ook bij is, is voor Calvo belangrijk. “Dit is een Vivaldi-coalitie, met respect voor alle partijen die er deel van uitmaken, met de inbreng van de christendemocraten. Ik ben blij met die inbreng, want ik denk dat ons land ook een scheut christendemocratie goed kan gebruiken.”

Beluister hier de bewuste quote van Calvo en lees eronder verder: