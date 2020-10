Kermis afgelast door corona? School in Liedekerke zet zelf kermismolen op speelplaats

Geen jaarmarkt en geen kermis in Liedekerke dit jaar door de coronacrisis. En dat is vooral voor de kinderen van de gemeentelijke kleuterschool De Dol-Fijn een streep door de rekening. Zij leren immers elk jaar rond deze tijd over de kermis met als apotheose een bezoek aan de kermis. Om het kermisgevoel toch in de school te brengen huurde de school daarom maar zelf een kermismolen in.