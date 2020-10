La Palma in Gits wordt afgebroken voor kantoorgebouw

La Palma in Gits bestaat sinds de jaren 50 en was lange tijd één van de bekendste danszalen van onze provincie. Tijdens de hoogdagen kwamen er wekelijks bekende zangers optreden, zoals Will Tura en Paul Severs. Maar vorig jaar ging de feestzaal dicht en werd het terrein overgekocht door Exterior Living, een bedrijf net naast de feestzaal dat gespecialiseerd is in tuininrichting.