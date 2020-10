Einde van een tijdperk: laatste ferryverbinding tussen België en Verenigd Koninkrijk stopt definitief

Je zal vanuit een Belgische haven naar geen enkele bestemming in Groot-Brittannië meer kunnen varen. 46 jaar lang voer een schip elke nacht van Zeebrugge naar Hull en omgekeerd. Je ging 's avonds aan boord, at en sliep op de boot en 's morgens was je aan de overkant en reed je de boot af. Maar tijdens de coronacrisis lagen de twee schepen maandenlang aan de kant. Sinds augustus vaart er één terug, maar met amper passagiers. Want wie in Groot-Brittannië aankomt, moet in quarantaine. En dus wordt de ferrydienst eind dit jaar opgedoekt.

Roos Van Hoorickx werkte lang voor de ferrymaatschappij en deed de overtocht vele keren: “Ik deed die jaarlijks een paar keer. Met groepen, maar ook privé. Als je daar zolang hebt gewerkt, heb je wel iets met Engeland natuurlijk. Je kan ook vanuit Rotterdam naar Hull, maar dat is toch niet hetzelfde."