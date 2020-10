Politie Gent ontdekt gigantische voorraad lachgas in nachtwinkel

"Het is een fenomeen dat mij enorm zorgen baart", zegt de Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). "Wie lachgas inhaleert kan bevroren longen, zuurtstoftekort en zelfs hersenschade oplopen. Daarom hebben we sedert vorige zomer een heel specifieke aanpak voor lachgas."



Lachgas is opgenomen in het nieuwe drugbeleidsplan. "We zetten in op sensibiliseren en preventie maar we gaan ook streng optreden tegen het oneigenlijk gebruiken of verkopen ervan. In samenspraak met het parket is beslist dat de politie lachgaspatronen, en -flessen in beslag kan nemen en vernietigen", zegt burgemeester De Clercq. Eerder was lachgas al opgenomen in het politieregelement zodat voor lachgas ook GAS-boetes kunnen uitgeschreven worden.