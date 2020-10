Liveblog: Aantal besmettingen stijgt bijna niet meer in ons land, VS-president Trump laat zich testen

Wie vragen heeft over coronamaatregelen in België kan terecht op de website info-coronavirus.be of het nummer 0800-14.689. Bij Tele-Onthaal kan u terecht voor een luisterend oor op het telefoonnummer 106, of via chat op tele-onthaal.be. Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102, of via chat op awel.be.

Op onderstaande grafiek is het aantal vastgestelde besmettingen vanaf 1 maart tot 1 juli lichter gekleurd dan het aantal vastgestelde besmettingen vanaf 1 juli. Waarom? Er zijn nu bijna evenveel vastgestelde besmettingen als in het voorjaar, maar de vergelijking gaat niet op: in het voorjaar stond elke vastgestelde besmetting voor naar schatting 30 werkelijke besmettingen, nu is dat voor slechts 3. Het is dus niet correct om zomaar de grafiek van nu met die van het voorjaar te vergelijken.