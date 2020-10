Johan Smet uit Sint-Niklaas is gefascineerd door politici: "Ik verzamel foto's en stropdassen van premiers"

De omgeving waar Johan de portretten maakt is belangrijk. Hij wil ze fotgraferen hun eigen habitat: "Ik probeer afspraken te maken in de kabinetten of bij hen thuis", zegt Johan. "Je kan wel een foto nemen gewoon op straat, maar dat is echt niet hetzelfde." In het begin was het niet gemakkelijk om de politici zo ver te krijgen: "Ze kenden mij nog niet. Ondertussen doe ik dit al 15 jaar en als ik krantenartikels doorstuur over wat ik doe is het meestal wel ok."