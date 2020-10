Politie rolt bende mensensmokkelaars op die kinderen uitbuitte om uitkeringen op te strijken

De kinderen werden ook ingezet als bedelaars op 80 plaatsen in Parijs. De kopstukken zouden volgens het gerecht geweld gebruikt hebben tegen andere bedelaars, en de kinderen zouden fysiek en mentaal mishandeld geweest zijn. Op die manier streken de kopstukken nog eens 3.000 euro per gezin op. De Syrische gezinnen kregen in ruil onderdak en eten. Bij de operatie zijn 15 minderjarige slachtoffers gered.