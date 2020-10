Mogelijke doorbraak in het onderzoek naar verdwijning 23-jarige Brian Borms uit Zele

Op 31 mei 2017 vertrok Brian thuis met de fiets naar het station. Daar nam hij de trein naar Antwerpen. Brian was drugsverslaafd en spoorde naar Antwerpen wellicht om drugs te kopen. Hij keerde in de namiddag terug en stapte af in het station van Lokeren. Waarom is nooit duidelijk geworden. Hij belde wel zijn moeder om hem te komen halen. Maar toen ze op de afgesproken plek hem wou oppikken, was hij verdwenen.