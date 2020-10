Mondmaskerplicht in schoolomgeving roept vragen op: "Ik weet niet of het zinvol is"

In tegenstelling tot de rest van het land is het in de provincie Antwerpen verplicht om een mondmasker te dragen in de buurt van scholen. De maatregel geldt in een straal van 200 meter rond in- en uitgangen van scholen als leerlingen toekomen of de school verlaten. In de buurt van het Sint-Jozefinstituut in Kontich was vanmorgen nog niet iedereen op de hoogte.