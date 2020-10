Mondmaskers ook verplicht op West-Vlaamse begraafplaatsen tijdens Allerheiligen

De maatregel wordt ingevoerd van 24 oktober tot 8 november. De gouverneur voert de verplichte mondmaksers in omdat het op een aantal begraafplaatsen erg druk kan worden. Gouverneur Carl Decaluwé: "Op sommige kerkhoven komen honderden mensen samen in die periode. Niet overal, maar ik denk dat het een stuk transparanter is en duidelijker om het mondmasker dan maar meteen op alle begraafplaatsen te verplichten." Het blijft ook verplicht - overal in West-Vlaanderen - om een mondmasker op zak te hebben.