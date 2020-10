NASA lanceert toilet van 20 miljoen euro naar het Internationaal Ruimtestation

Hoe de wc-pot eruitziet, weten we niet. Die zit in een afgesloten ruimte, net zoals een publieke wc. Zo kunnen de astronauten op hun gemak in alle privacy naar het toilet gaan. De wc-pot heeft een gewicht van 45 kg en een lengte van 71 cm, volgens de NASA is het toilet compacter dan zijn voorganger. Om te vermijden dat astronauten tijdens hun behoefte zouden zweven, kunnen ze zich vasthouden aan handvaten, terwijl ze hun voeten mobiliseren met kleine teugels.