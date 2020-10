Geen topzomer voor het toerisme in West-Vlaanderen: meer binnenlandse toeristen, maar minder buitenlandse

Deze zomer haalden de hotels aan de kust maar een bezettingsgraad van 68% in juli en 65% in augustus. Er waren ook maar twee weekends waarop de bezettingsgraad boven de 90% ging. In totaal betekent dat 16% minder overnachtingen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Ook in de kampeersector en de jeugdlogies aan zee waren er minder bezoekers. Het aantal overnachtingen daalde met respectievelijk 23% en 16%. Enkel de verhuur van vakantiewoningen aan de kust steeg, maar zelfs die stijging is zeer bescheiden: zo'n 1%. Het aantal dagjestoeristen daalde met bijna een derde in vergelijking met 2019.