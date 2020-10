Nieuw onderzoek in dossier over fatale doop van studentenclub Reuzegom

De 20-jarige Sanda Dia uit Edegem stierf op 7 december 2018 in het universitair ziekenhuis van Antwerpen, 2 dagen nadat hij daar met spoed was binnengebracht door leden van Reuzegom. Sanda Dia zat in zijn derde jaar burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven en wilde lid worden van de studentenclub. Hij moest daarvoor deelnemen aan een extreem doopritueel dat twee dagen duurde. Het werd uiteindelijk zijn dood.

18 leden van de studentenclub werden in verdenking gesteld voor onterende behandeling, onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg en schuldig verzuim.