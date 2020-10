Nieuw politietrainingscentrum Goetsenhoven in gebruik genomen

Op de gewezen vliegbasis van Goetsenhoven is het nieuwe politietrainingscentrum in gebruik genomen. Het trainingscentrum kwam er op vraag van de burgemeesters van Oost-Brabant. In 2016 is de beslissing genomen en nu is het centrum gebruiksklaar. Het bestaat uit drie delen: een schietstand, een sporthal en gedeelte om het doorzoeken van gebouwen en het controleren van mensen en voertuigen aan te leren.

Voorlopig gebeuren er vooral schietoefeningen, zegt Guy Van Wezer van beheerder Interleuven: "Het trainingscentrum is sinds 1 september in gebruik genomen door de meeste politiezones uit Oost-Brabant, het is wel enkel schieten en minutieoefeningen. Maar er is ook een sporthal, een soort Dojo om gevechtstechnieken aan te leren en er een is gebouw met verschillende modules. Dat kan je ombouwen tot kamers en huizen om achtervolgingen en zoektochten levensecht na te spelen. De politiechefs zijn wel al eens apart komen kijken, maar een echte opening met alle betrokkenen was niet coronaveilig. Er is ondertussen ook al interesse van verschillende Waalse politiezones verder over de grens. Iedereen is onder de indruk van dit moderne trainigscentrum van Interleuven."

Bijna alle politiezones uit het arrondissement Leuven, vier Waalse politiezones en politiezone Druivenstreek maken gebruik van het nieuwe opleidingscentrum in Goetsenhoven. Het centrum neemt maar een klein deel in van het oude militaire domein.