Nieuwe Japanse minister van Administratieve Vereenvoudiging wil komaf maken met… de fax en de stempel

We kunnen het ons in deze tijd van e-mail, sms of andere apps nog nauwelijks voorstellen, maar in de Japanse administratie wordt nog veel gebruik gemaakt van stempels om documenten te ondertekenen. Ook een fax werd er nog af en toe verstuurd, maar het faxtoestel lijkt er nu toch stilaan een natuurlijke dood te sterven.

In het Radio 1-programma "Nieuwe feiten" legt Luk Van Haute uit vanwaar die traditie komt. "De stempel wordt nog veel gebruikt in de administratie", zegt Van Haute. "Als een ambtenaar een document opstelt, dan voorziet die onderaan een aantal vakjes. In het eerste vakje stempelt hij dan zelf af. Het document vertrekt dan naar zijn chef die het volgende vakje afstempelt. Dan gaat het document naar de chef van de chef, enzovoort. Dat is uiteraard heel omslachtig en daarom wil de minister er komaf mee maken. Het is dus een kwestie van efficiëntie, niet omdat het ouderwets zou zijn. "