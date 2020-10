Nieuwe samenwerking tussen 3 politiezones in Zuid-Limburg

"Het is de bedoeling dat we de samenwerking gaan uitbouwen", zegt voorzitter Eric Awouters. "We gaan starten met de 24 uur permanentie, en ook op vlak van slachtofferbejegening en recherche gaan we samenwerken."

Die 24 uur permanentie heeft heel wat voordelen, zegt Awouters. "We hebben dan 24 uur op 24 uur permanentie, zonder dat we altijd zelf die ploegen moeten leveren. Dat is niet vanzelfsprekend voor een kleiner korps zoals in Borgloon." Tot nu toe werkte de politiezone kanton Borgloon samen met LRH.