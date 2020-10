Ongedierte gevonden tijdens controleactie in supermarkt Merksem

In een supermarkt aan de Bredabaan in Merksem is ongedierte gevonden. Nadat buurtbewoners geklaagd hadden over geurhinder, kwam er een controleactie van de politie waarbij het ongedierte werd ontdekt. De supermarkt bleek ook eten te verkopen dat over datum was. Zo'n 24 kilogram scampi's werd daarom vernietigd.