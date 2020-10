Onroerenderfgoedprijs voor bib Het Predikheren in Mechelen

De externe jury was unaniem over Het Predikheren in Mechelen: "Dit project heeft grote architecturale kwaliteiten. De duurzaamheid en tijdloze vormgeving komen nergens in het vaarwater van de historische waarde van het erfgoed. De laagdrempeligheid en het draagvlak bij de bevolking gaven de doorslag om dit project te bekronen."

"De site is vandaag een publieke parkzone, en aan de binnenkant is Het Predikheren meer dan alleen een bibliotheek. Het is ook een trefpunt met ruimte voor lezingen en kleine optredens, met als toemaatje een koffiebar in de vroegere pandgang, een gezellig terras in de binnentuin en een restaurant."