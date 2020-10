Oost-Vlaamse huisartsen krijgen extra ondersteuning in test- en triagecentra

“Een van de belangrijkste vragen en bezorgdheden van de huisartsen en de huisartsenkringen was dat er dringend werk moest gemaakt worden van financiële ondersteuning van hun test- en triagecentra”, vertelt gouverneur Van Cauter. “De financiële ondersteuning was toegezegd, maar niemand had een betaling ontvangen. We hebben nu met het agentschap samengezeten, en dat verzekert dat de betaling binnen de 14 dagen zal gebeuren. In driemaandelijkse schijven zal er een forfaitaire tussenkomst komen van ongeveer 3.350 euro per maand, dat is toch wel een belangrijke tegemoetkoming ten aanzien van de huisartsen.”