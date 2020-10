Open Bedrijvendag gaat dit jaar virtueel: "Meer bedrijven te bezoeken op 1 dag"

Geen fysieke bezoeken dus dit jaar, maar alles gebeurt virtueel. En die virtuele liveshow van zondag wordt in elkaar gebokst door Painting With Light. "We zijn nu aan het uittesten of alles goed werkt", zegt Luc Peumans. Painting With Light maakt liveshows, maar door corona hebben ze het bedrijf volledig moeten omschakelen. "We hebben een virtuele studio opgericht, zodat we virtuele shows kunnen maken in plaats van liveshows, zoals nu voor Open Bedrijvendag."