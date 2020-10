Opvallende bestelwagen Oerbier in Esen geramd door losgekomen trailer

Kris Herteleer (65) van de Dolle Brouwers had niet eens door dat er een ongeval gebeurd was. "Ik was net achteraan flesjes aan het bottelen en heb niets van het ongeval gehoord", zegt hij. "Mijn zoon kwam me verwittigen dat ik best eens ging kijken. Naar de oorzaak moet je niet ver zoeken: die vrachtwagens rijden hier altijd te snel. Het is natuurlijk wel jammer. Mijn bestelwagen was geliefd hier in de buurt, zo fel en kleurrijk. Iedereen die ik tegenkwam knikte, zwaaide of zag je lachen, zeker met mijn lichtgevend ventje op het dak. Nu moet ik op zoek naar een nieuw uithangbord."

