Natuurinspectie vindt illegaal gekweekte patrijzen in De Moeren: "Ze werden er vrijgelaten om op te jagen"

Patrijzen zijn een beschermde vogelsoort, er zijn dus veel minder wilde patrijzen dan vroeger. Sommige jachtgroepen kweken daarom zelf patrijzen, om ze dan vrij te laten in de natuur en erop te jagen. Dat is dus ook recent gebeurd in De Moeren.

Jeroen Denaeghel van Natuur en Bos: "Onze inspectiedienst heeft vastgesteld dat er enkele patrijzen in een kooi zaten. Dat wijst op de illegale praktijken, want patrijzen in een kooi worden door jagers gebruikt als lokdier. Andere patrijzen, die wel vrij rondlopen, blijven namelijk altijd in de buurt van soortgenoten. Als je een aantal dieren opsluit, vermijd je dus dat de dieren naar een ander natuurgebied gaan."