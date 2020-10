Petra De Sutter (Groen): "Laatste kans voor het land, met ploeg die gelooft dat het in 2030 nog bestaat"

De regering-De Croo heeft gekozen voor een nieuwe manier van aan politiek doen. De verbindende toespraak van de premier bij de voorstelling van het regeerakkoord illustreert dat. "Het is misschien naïef, maar wat wij gaan proberen te doen, is mensen proberen te tonen dat het effectief anders kan: een andere manier van aan politiek doen."

Mocht dat niet lukken, krijgt Vlaanderen in 2024 mogelijk een Vlaams-nationalistische meerderheid. "We hebben vier jaar om ons te bewijzen. Geef ons de kans!", reageert De Sutter.

Bestaat België nog in 2030 en zal ons land zijn 200e verjaardag kunnen vieren? "Voor mij zeker wel, absoluut. In een of andere vorm. Natuurlijk", voorspelt Petra De Sutter. Een grote verantwoordelijkheid vor de Vivaldi-regering, met andere woorden. "Het is de laatste kans voor het land, door een ploeg mensen die er wel nog in geloven dat het in 2030 nog zal bestaan." Falen is voor haar geen optie, met andere woorden.