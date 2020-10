PODCAST: Waarom Elvire euthanasie wil en tegelijk ook niet: "Ik wil niet langer wakker worden met angst en verdriet"

Of is het niet zo simpel? Wanneer Elvire na die drie dagen wegrijdt, blijven Ine Van Wymersch, Ward en Philip met een heel dubbel gevoel achter. Kunnen zij Elvire zomaar helpen om te sterven? Moeten ze er niet alles aan doen om haar te redden, zelfs tegen haar wil in? Of hoopt Elvire misschien stiekem dat ze haar zullen redden? Zo groeit een zoektocht waarin menselijkheid, ethiek en machteloosheid centraal staan. Bogaert en Heymans nemen de luisteraar mee in de vragen en dilemma's waarmee dit verhaal hen confronteert: "Philip, ik begin me zo stilaan een beetje vies te voelen. Moeten wij toch niet ingrijpen?"