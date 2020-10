VS-president Donald Trump test positief, een overzicht van zijn meest opvallende uitspraken over het coronavirus

Op dinsdag 21 januari 2020 bevestigde het Amerikaanse gezondheidsinstituut Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de eerste coronabesmetting in de Verenigde Staten. "We hebben het volledig onder controle", reageerde president Trump een dag later op dat nieuws. "Het gaat om één persoon die uit China komt en we hebben het onder controle. Het komt wel goed."

Later die week bedankte president Trump de Chinese president Xi Jinping voor zijn inspanningen om het virus in te dammen via Twitter: "De Verenigde Staten stellen hun inspanningen en transparantie zeer op prijs. Het zal allemaal goed komen." Hij bedankte Xi Jinping "in naam van het Amerikaanse volk".