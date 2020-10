Externe busmaatschappijen versterken De Lijn: 86 ondersteuningsritten in Limburg

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters vindt het een goede zaak dat de busmaatschappijen ingeschakeld worden. Want veel van die bussen staan momenteel gewoon stil. “De bedrijven die ingetekend hebben en hun offerte hebben binnengehaald, krijgen de mogelijkheid tot maandag om hun bussen in orde te stellen”, meldt minister Peeters. “Dat is bijvoorbeeld het bestuurdersslot afsluiten en het logo 'versterkte rit' aanbrengen.” De 86 ritten in Limburg zullen vanaf maandag rijden, maar in de loop van de week kunnen er bijkomen. Nog niet elke lijn is namelijk al ondersteund.

Hier kan je checken welke ritten en buslijnen vanaf maandag ondersteund worden.