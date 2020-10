Rechter beveelt nieuwe aanhoudingen ontploffing Beirut

De explosie op 4 augustus werd veroorzaakt door een brand. Een enorme hoeveelheid ammoniumnitraat kwam tot ontploffing. Het goedje lag al zes jaar opgeslagen in de haven van de Libanese hoofdstad. Het was in november 2013 in beslag genomen op een schip dat onderweg was van Georgië naar Mozambique. De rechter vaardigde nu twee aanhoudingsbevelen uit tegen de eigenaar van dat schip en tegen de kapitein. Hun identiteiten werden niet vrijgegeven. De openbare aanklager heeft de bevelen doorgegeven aan de internationale politieorganisatie Interpol, met de vraag en internationaal bevel uit te vaardigen.

Een consortium van journalisten ontdekte dat de eigenaar een Cypriotische transportmagnaat is, maar die ontkent dat. De kapitein zou een Rus geweest zijn. Libanon weigerde een internationaal onderzoek naar de ontploffing, maar buitenlandse experts zijn wel betrokken bij het Libanese onderzoek. Er zijn op dit moment 25 mensen opgepakt, onder wie ook hoge verantwoordelijken van de haven- en douanediensten. De ontploffing zette ook de politieke crisis in Libanon verder op scherp.