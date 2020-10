Scheldeprijs wordt criterium rond kerktoren: "Parcours drastisch veranderd na afhaken vertrekstad Terneuzen"

"Twee dagen geleden hebben we vernomen dat Terneuzen niet langer de start van de Scheldeprijs mag organiseren", vertelt de Schotense schepen voor sport Paul De Swaef (N-VA) in Start Je Dag. "Vanaf dat moment is onze organisator Jack Vissers in actie geschoten." De Nederlandse regering verbiedt grote evenementen in het kader van de verstrengde coronamaatregelen, en dus ook de start van de Scheldeprijs. Eerder werden op die manier al de Nederlandse ritten geschrapt in de BinckBankTour.